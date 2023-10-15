Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором

Члени правлячої партії «Грузинська мрія» відмовилися брати участь у голосуванні

Керівна партія Грузії не голосувала у Парламентській асамблеї Ради Європи за резолюцію, де Росію визнають диктатурою і закликають не визнавати Путіна легітимним президентом після завершення його поточної каденції. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

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Резолюцію ПАРЄ про оголошення президента РФ Володимира Путіна «нелегітимним», якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року в РФ, підтримала лише представниця грузинської опозиційної партії «Громадяни» Кетеван Туразашвілі.

Члени правлячої партії «Грузинська мрія» відмовилися брати участь у голосуванні. За головою делегації ГМ Іраклієм Чіковані, частина представників партії влади перебуває як спостерігачі на виборах у Польщі, а він був зайнятий іншими справами.

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«Я не збираюся узгоджувати пріоритети нашої діяльності з вами, по-перше. По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях <ПАРЄ>, тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання – це відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях», – заявив Чиковані.

Це не перший випадок, коли правляча партія не підтримує резолюцію ПАРЄ – у 2022 році вони не приєдналися до заклику визнати Росію терористичною державою.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

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Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.