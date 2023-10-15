Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором

Діана Гасюк
glavcom.ua
Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Члени правлячої партії «Грузинська мрія» відмовилися брати участь у голосуванні

Керівна партія Грузії не голосувала у Парламентській асамблеї Ради Європи за резолюцію, де Росію визнають диктатурою і закликають не визнавати Путіна легітимним президентом після завершення його поточної каденції. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Резолюцію ПАРЄ про оголошення президента РФ Володимира Путіна «нелегітимним», якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року в РФ, підтримала лише представниця грузинської опозиційної партії «Громадяни» Кетеван Туразашвілі.

Члени правлячої партії «Грузинська мрія» відмовилися брати участь у голосуванні. За головою делегації ГМ Іраклієм Чіковані, частина представників партії влади перебуває як спостерігачі на виборах у Польщі, а він був зайнятий іншими справами.

«Я не збираюся узгоджувати пріоритети нашої діяльності з вами, по-перше. По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях <ПАРЄ>, тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання – це відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях», – заявив Чиковані.

Це не перший випадок, коли правляча партія не підтримує резолюцію ПАРЄ – у 2022 році вони не приєдналися до заклику визнати Росію терористичною державою.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

Теги: арешт путін ПАРЄ диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер проросійської партії «Курс – соціальна демократія» (Smer-SD) Роберт Фіцо, яка отримала перше місце на парламентських виборах у Словаччині
Формування антиукраїнського уряду у Словаччині: партія із «золотою акцією» визначилася
10 жовтня, 19:44
НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
10 жовтня, 11:19
Інститут масової інформації звернувся до правоохоронних органів
У Києві вандали зіпсували стенди фотовиставки про журналістів на війні
7 жовтня, 03:15
Колишні президенти Нагірного Карабаху Аркадій Гукасян, Бако Саакян, Араїк Арутюнян
В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху
3 жовтня, 23:23
Міністр фінансів Болгарії Асен Василев
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
29 вересня, 22:31
Міномети компанії стоять на озброєнні найрізноманітніших підрозділів Сил Оборони України – ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції, СБУ
«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони
28 вересня, 17:32
Медведчук після довгого мовчання вирішив поговорити про Україну
Медведчук вигадав три умови для досягнення миру в Україні
25 вересня, 09:20
Берлін готується прийняти ще тисячі біженців до кінця року
У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
21 вересня, 10:18
Біженці зможуть матимуть таке ж право голосувати на виборах, як і німці
Розширення прав біженців: голова МВС Німеччини дала обіцянку
21 вересня, 08:44

Соціум

Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором
Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором
Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ
Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ
На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
18K
На що розраховував ХАМАС?
16K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
11K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
9896
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
9567
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
13 жовтня, 23:51

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту