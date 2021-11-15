У Києві ділки за пів року заробили на фальшивих Covid-документах 10 млн грн (фото)

Під час обшуків вилучено печатки та підготовлені до відправлення фейкові документи

Клієнтами трьох центрів із виготовлення підроблених Covid-сертифікатів і тестів понад шести тис. осіб

У Києві понад пів року діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від Covid-19 та довідок про результати ПЛР-тестів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Встановлено, що мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності:

власників українських туристичних агенцій, які поповнювали «клієнтську базу»;

лікарів, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних;

громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Масове виробництво підробок мало широкий спектр «послуг». Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, зловмисники виготовляли Covid-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

«Клієнтська база» зловмисників налічувала шість тисяч осіб. Свої «замовлення» вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав.

За даними слідства, більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700–800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3 тис. грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення – 10 тис. грн.

За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники «заробили» майже 10 млн грн.

Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Така інформація буде видалена.

У ході проведення обшуків за адресами здійснення протиправної діяльності та мешкання учасників схеми вилучено:

дублікати печаток медичних установ та бланки, що використовувались для виготовлення підроблених документів, у т.ч. й зразка іноземних держав;

підготовлені до відправлення фейкові документи;

комп’ютери та носії інформації, що містять листування із «замовниками»;

чорнову бухгалтерію та «клієнтську базу», що налічує понад шість тисяч осіб.

Наразі іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб, у тому числі «клієнтів» для притягнення їх до відповідальності.

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