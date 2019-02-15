Прихильники і противники Супрун знову прийшли під Окружний адмінсуд



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Суд дозволив Уляні Супрун тимчасово виконувати обов'язки міністра МОЗ

Загалом ситуація під судом спокійна

Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва розпочне розгляд по суті позову нардепа Ігоря Мосійчука щодо міністерських повноважень Уляни Супрун. Під будівлею суду зібралося більше 300 активістів. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як зазначається, люди тримають у руках плакати, «Наша Уляна - наш міністр #підтримуюСупрун», «Вдвічі більше ліків для онкоховорих #підтримуюСупрун», «Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні», «Руки геть від Уляни» тощо.

Біля суду також перебувають правоохоронці, поряд - кілька автобусів Нацгвардії.

Ситуація загалом спокійна.

Утім, коли нардеп Ігор Мосійчук пройшов повз активістів у будівлю суду, йому кричали "Ганьба".

Неподалік Окружного адмінсуду стоять два чоловіки у одягу, схожому на лицарські обладунки, з плакатами «Реформа Супрун або назад в Середньовіччя», «Середньовічний суд? Ні, дякую».

У свою чергу, у дворі Окружного адмінсуда Києва розташувалося більше сотні осіб, які тримають жовто-сині прапори, а також прапори з написами «Ляшко Радикальна партія» і плакатами на кшталт «Супрун, припини труїти українців неякісною вакциною» тощо.

Нагадаємо, Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Як повідомлялося, Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.