Після скандалу депутат ОПЗЖ відмовився від посади в Херсонській ОВА

Стельмашенко: «Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади»

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко після розголосу та гучної реакції суспільства відмовився від посади радника голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Про це Стельмашенко повідомив у Facebook.

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«Стався поширений розголос мого можливого призначення, яке не відбулося на посаду радника на громадських засадах голови ХОВА...

Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади... Буду і надалі любити і допомагати своїй Батьківщині без будь-яких посад», – написав депутат.

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Раніше стало відомо, що Стельмашенко став радником голови Херсонської обласної військової адміністрації. У минулому він був помічником колаборанта Володимира Сальдо. Як повідомило херсонське видання «Міст», посилаючись на джерело в ОВА, Стельмашенко буде радником у сфері житлово-комунального господарства, де він практично ніколи не працював. Десять років тому він перебував у складі керівництва підприємства «Гарантія», яке прибирало парки.

Нагадаємо, СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону.