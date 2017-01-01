Святкове перемир’я: ворог здійснив три обстріли за день
- Сьогодні, 18:44
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Військовослужбовці Збройних сил України на провокації не піддалися
Російсько-окупаційні угрупування вели вогонь з великокаліберних кулеметів, 82-мм мінометів
Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.
На Донецькому напрямку загарбники провокували наших оборонців до вогню у відповідь на Приазов’ї. Поблизу Водяного, в обідню пору, з непідконтрольної українському уряду Саханки наші позиції обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згодом, ворог активізувався у районі Павлополя. По оборонних укріпленнях біля цього прифронтового населеного пункту агресор з тимчасово окупованого Набережного двічі вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї.
Військовослужбовці Збройних сил України на провокації не піддалися і у повній мірі дотримувалися режиму припинення вогню.
На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.
Нагадаємо, 29 грудня бойовики здійснили загалом 6 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.
Під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали поранення біля Кам’янки і Катеринівки.