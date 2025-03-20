У Харкові відновлено друкарню «Фактор-Друк», яку знищили окупанти

На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена

Відновити друкарню допоміг Говард Баффет

Майже рік тому російський обстріл зруйнував друкарню «Фактор-Друк» у Харкові. На цей час її вдалося повністю відновити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

Друкарню було відновлено за рахунок американського мецената Говарда Баффета.

На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена фото: Facebook/Юлія Свириденко

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Харкова 23 травня 2024 року росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво.

Унаслідок ракетного удару окупанти знищили 19 з 27 необхідних ланок виробничого процесу. Друкарня продовжувала працювати: частину виробничого циклу виконувала сама, а деякі післядрукарські етапи передала підрядникам.

6 фото На весь екран











Відновлення розпочалось одразу після завершення слідчих дій прокуратури на місці трагедії та розбирання завалів. Для продовження роботи у друкарні одразу розпочали ремонтувати поліграфічне обладнання та шукати нове замість знищеного.

До слова, унаслідок атаки російських загарбників по друкарні у Харкові загинули люди та спалено 50 тис. книжок.