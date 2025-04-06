Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього позору

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на балістичну атаку Росії по Києву

Посол США Бріджит Брінк зреагувала на ранковий обстріл України та цього разу зазначила, що ракети летіли з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Брінк у Х.

«Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох містах», – повідомила Брікн.

Брінк повідомила, що Україну атакує Росія скріншот

У коментарях люди подякували Брінк за те, що вона визнала чиї ракети атакують Україну:

«Принаймні сьогодні ви згадуєте Росію», «Прогрес. Дякую, пане посол, за чітке повідомлення», «Це приємна зміна, що агресор, який стоїть за цими військовими злочинами, знову чітко визнається послом США».

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Напередодні Бріджит Брінк коментуючи ракетну атаку на Кривий Ріг не вказала, що удари завдала Росія. За це посол США отримала хвилю обурення від українців та іноземців. Згодом цю ситуацію розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу. Допис Брінк викликав обурення серед користувачів мережі.

Зеленський назвав імена дітей, які загинули від удару по Кривому Рогу. За його словами, у людей було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Серед загиблих, на жаль, 9 дорослих.