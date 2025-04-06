Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього позору

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього позору
Посол США в Україні Бріджит Брінк
фото Bloomberg.com

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на балістичну атаку Росії по Києву

Посол США Бріджит Брінк зреагувала на ранковий обстріл України та цього разу зазначила, що ракети летіли з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Брінк у Х.

«Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох містах», – повідомила Брікн.

Брінк повідомила, що Україну атакує Росія
Брінк повідомила, що Україну атакує Росія
скріншот

У коментарях люди подякували Брінк за те, що вона визнала чиї ракети атакують Україну:

«Принаймні сьогодні ви згадуєте Росію», «Прогрес. Дякую, пане посол, за чітке повідомлення», «Це приємна зміна, що агресор, який стоїть за цими військовими злочинами, знову чітко визнається послом США».

Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього позору фото 1
скріншот
Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього позору фото 2

Напередодні Бріджит Брінк коментуючи ракетну атаку на Кривий Ріг не вказала, що удари завдала Росія. За це посол США отримала хвилю обурення від українців та іноземців. Згодом цю ситуацію розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу. Допис Брінк викликав обурення серед користувачів мережі.

Зеленський назвав імена дітей, які загинули від удару по Кривому Рогу. За його словами, у людей було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Серед загиблих, на жаль, 9 дорослих. 

 

Читайте також:

Теги: Бріджит Брінк посол США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позов містить вимогу про винесення судом постанови, яка визнає мита неконституційними
Юридична група подала до суду на Трампа через нові тарифи
4 квiтня, 15:19
У Перу, каже Полюхович, не російська пропаганда є проблемою, а недостатня інформованість про Україну
Посол Юрій Полюхович: Перу – це дев’ятеро президентів у відставці через корупцію, четверо – у вʼязниці інтерв’ю
1 квiтня, 10:00
У Саудівській Аравії 11 березня пройшли переговори між Україною та США
США та Україна проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі з Росією – The Guardian
24 березня, 13:26
Путін прагне використати переговори, щоб посилити свої політичні і військові позиції
Експосол України в США пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню
22 березня, 20:58
Бен Стіллер, Марк Руффало та понад 400 голлівудських зірок закликають Трампа навести лад із ШІ
У Голлівуді актори закликають до обмежень для штучного інтелекту
19 березня, 08:42
Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України був створений у 2023 році
США офіційно вийшли з групи, яка розслідує агресію Росії проти України
17 березня, 17:40
Останній раз ЗСУ використовували такі боєприпаси кілька місяців тому
США відновлюють постачання Україні далекобійних бомб GLSDB – Reuters
14 березня, 05:31
Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся у лютому
Посланець Трампа збирається до Москви
11 березня, 08:20
США заморозили технічну підтримку F-16 для України – Forbes
США заморозили технічну підтримку F-16 для України – Forbes
9 березня, 14:15

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
Втрати ворога станом на 6 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
54K
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
51K
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
23K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
16K
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua