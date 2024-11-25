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На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено чотири будинки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено чотири будинки
Піротехніки швидкого реагування ДСНС провели ретельне обстеження території, де знайшли бойову частину безпілотника
фото: ДСНС України

Постраждалих немає, оперативні групи продовжують роботу

У двох районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у понеділок, 25 листопада, пошкоджено чотири будинки. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. 

«Продовжуємо ліквідовувати наслідки атаки БпЛА на Київщину. Станом на 12:00 внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах області пошкоджено чотири будинки. В них вибиті вікна та пошкоджено дах», – зазначив Кравченко.

За його словами, постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу.

Також, за інформацією ДСНС,  сапери знешкодили бойову частину російського безпілотного літального апарата «Герань-2», який впав на територію приватного домоволодіння у Броварському районі Київської області. 

Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели ретельне обстеження території, де знайшли бойову частину безпілотника.

Небезпечний предмет оперативно транспортували на підривний майданчик і знищили у встановленому порядку.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада 2024 року (із 18.30 24 листопада) окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА. Так, станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Ще 71 БпЛА – локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі, зауважили у Повітряних силах.

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Теги: Київщина Київ обстріл безпілотник

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