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Танки ЗСУ рознесли позиції росіян на Бахмутському напрямку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Танки ЗСУ рознесли позиції росіян на Бахмутському напрямку (відео)
Сили оборони працюють
фото: скрін із відео

На окремих ділянках фронту Сили оборони просуваються

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські танкісти знищили російські позиції під час штурму на Бахмутському напрямку. Відповідне відео Сирський оприлюднив у Telegram.

«Танки 3-ї окремої штурмової бригади рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Генерал-полковник наголосив, що Сили оборони працюють.

«Продовжуємо рух вперед», – додав він.

4 червня Сирський заявив, що ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що українські військові проснунулися на Запорізькому напрямку і, ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян. 

До слова, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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