ЗСУ просунулись на Запорізькому напрямку: карта ISW

Загарбники намагаються відновити ініціативу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підсилюють свої війська вздовж лінії фронту Луганськ-Харків

Українські військові проснунулися на Запорізькому напрямку і, ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

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Зазначається, що 4 червня окупанти провели невдалу розвідку на північний схід від Харкова. Український Генштаб повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група здійснила невдалу спробу прорвати українську оборону біля Зеленого (34 км на північний схід від Харкова).

ЗСУ ж повідомили, що загарбники намагаються відновити ініціативу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підсилюють свої війська вздовж лінії фронту Луганськ-Харків.

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За даними командувача Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни намагаються відновити наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського та Куземівки (16 км на північний захід від Сватового), Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної), Білогорівки ( 13 км на південь від Кремінної), та Спірного (27 км на південь від Кремінної).

Крім того, окупанти підсилюють свої позиції десантно-штурмовими підрозділами «Шторм Z», які укомплектовані засудженими. Український Генштаб повідомив, що російські війська розгорнули групу з 500 засуджених для посилення невстановленого підрозділу, який діє в Харківській області, і майже 100 з них українські війська поранили артилерійським вогнем.

РФ стверджувала, що 4 червня досягла обмежених територіальних здобутків на лінії Куп’янськ-Сватове. Сирський заявив, що українські сили успішно просунулися на 400 метрів у невизначеному районі на сватівському напрямку та звільнили значну ділянку Іванівського лісу.

Також у Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на Новоселівське, а міноборони Росії стверджує, що російські війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Берестового (20 км на північний захід від Сватового), Андріївки (14 км на захід від Сватового), та Новоселівського.

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4 червня окупанти безуспішно атакували Білогорівку та Спірне. А уукраїнські сили вступили в бій на трасі Р-66 поблизу Кремінної.

Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.