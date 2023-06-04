ЗСУ просунулись на Сватівському напрямку – Сирський

Командувач відзначив успішно роботу українських захисників

Українські військові успішно контратакували російських окупантів на Сватівському напрямку, їм вдалося просунутися на 400 метрів. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він відвідав захисників на передовій та зазначив, що ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують.

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За словами Сирського, окупанти посилили своє угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються з в'язнів. Росіяни перейшли до наступальних дій у районах Максютівки, Новоселівського, Куземівки, Макіївки, Білогорівки, Спірного. Вони намагаються «продавити оборону» українських військ.

Командувач відзначив успішно роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках.

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«Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів», – зазначив генерал.

Також Сирський повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. Ймовірно, мова йде про лісову смугу на Бахмутському напрямку.

Раніше стало відомо, що російські війська активізувалися біля Лимана та Куп'янська, вони посилили артилерійські обстріли.

Також Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут на Донеччині від 60 до 100 тис. російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти.

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Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.