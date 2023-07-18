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Воїни «Азов» показали бій на південному напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Воїни «Азов» показали бій на південному напрямку (відео)
фото з відкритих джерел

«Азовці» не вказали, де саме відбувається бій

Воїни бригади Національної гвардії України «Азов» показали штурмові дії на південному напрямку лінії фронту. Запис викладено на офіційному Telegram-каналі бригади.

Відео зняте камерою GoPro – завдяки цьому видно зброю, яку застосовують бійці, та усі деталі наступу на позиції окупантів.

Запис штурму позиції ЗС РФ ведеться з двох ракурсів – кадри, зняті камерою GoPro з точки зору бійця, та кадри, зняті за допомогою дрона, який відстежує рухи ворога.

Зазначено, що штурм відбувся у липні 2023 року, точна дата – не вказана.

У дописі перелічено, яку саме зброю використали бійці бригади «Азов» – міномети, танки, стрілецьку зброю. Дрони допомагали побачити, де розташовані російські укріплення та ховаються вороги. При цьому видно, що запис – скорочена версія бою, який тривав кілька годин: перші кадри зняті вдень, останні – надвечір.

Варто також наголосити, що «азовці» не вказали, де саме відбувається бій. Однак видання «Мілітарний» запевняє, що ідеться про штурм біля села Новопокровка Токмацького району Запорізької області. Офіційного підтвердження цього поки що немає.

Новопокровка – село у Токмацькому районі, яке на онлайн-карті бойових дій від DeepState все ще позначене окупованим. Відстань до лінії фронту – близько 5 км.

Нагадаємо, триває 510-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. За уточненою інформацією, протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши шість крилатих ракет «Калібр» та 35 іранських ударних БпЛА «Шахед-136»

Теги: окупанти війна Азов танки штурм

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