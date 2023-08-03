Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства

США наказали евакуювати частину співробітників і сімей зі свого посольства в Нігері після державного перевороту

США у Нігерії продовжує свою діяльність і вище керівництво залишиться у країні

Частина співробітників та їхні сім'ї зі США посольства в Нігерії отримали наказ про тимчасову евакуацію через події, які відбуваються в країні. Про це повідомляє TheGuardian.

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«Враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності, Державний департамент наказує тимчасово покинути ненадзвичайний урядовий персонал США та відповідних членів сімей з посольства США в Ніамеї», - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Також, він зазначив, що при цьому місія США у Нігерії продовжує свою діяльність і вище керівництво залишиться у країні.

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Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.