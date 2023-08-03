Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства
США наказали евакуювати частину співробітників і сімей зі свого посольства в Нігері після державного перевороту
фото: The Guardian

США у Нігерії продовжує свою діяльність і вище керівництво залишиться у країні

Частина співробітників та їхні сім'ї зі США посольства в Нігерії отримали наказ про тимчасову евакуацію через події, які відбуваються в країні. Про це повідомляє TheGuardian.

«Враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності, Державний департамент наказує тимчасово покинути ненадзвичайний урядовий персонал США та відповідних членів сімей з посольства США в Ніамеї», - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Також, він зазначив, що при цьому місія США у Нігерії продовжує свою діяльність і вище керівництво залишиться у країні.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Читайте також: Переворот у Нігері: країни Західної Африки пригрозили повстанцям введенням військ
Теги: наказ військові переворот США посольство Нігерія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден
Воєнні злочини Росії в Україні: ЗМІ дізналися про таємний наказ Байдена
27 липня, 01:27
Росіяни знищили найбільший православний собор Одеси
Італія пообіцяла допомогу з реставрації собору в Одесі
23 липня, 14:14
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
20 липня, 21:00
У Німеччині почав працювати регламент про заборону імпорту російських товарів до ЄС
У росіян істерика: Німеччина конфіскує та не віддає їхні авто
19 липня, 17:01
США та союзники провели протиракетні навчання: причина
США та союзники провели протиракетні навчання: причина
16 липня, 07:54
Андрющенко каже, 35 тис. російських військових перебуває на території Маріуполя та району
Росіяни масово завозять солдатів у Маріуполь для «м’ясних штурмів» – Андрющенко
13 липня, 09:33
доступ до США для українців став більш обмеженим
Потрапити до США українцям стане складніше: деталі
12 липня, 08:29
Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку
Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст
6 липня, 23:19
Касетний боєприпас
США планують оголосити про відправку Україні касетних боєприпасів – ЗМІ
6 липня, 06:15

Соціум

Портников пояснив, чому кривава війна в Україні не змінює росіян
Портников пояснив, чому кривава війна в Україні не змінює росіян
Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»
Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»
Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства
Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства
Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі
Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі
Дуда підписав нову версію закону про розслідування російського впливу в Польщі
Дуда підписав нову версію закону про розслідування російського впливу в Польщі
Сенат США евакуювався через можливу стрілянину
Сенат США евакуювався через можливу стрілянину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
65K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
53K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
30K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
13K
Віталій Портников: Путін не збирається ні з ким домовлятися. Який у вас план?
13K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту