У столичній лікарні за нез’ясованих обставин помер військовий

Військовий помер 17 липня у медзакладі, де проходив лікування останніх кілька тижнів

В лікарні Солом’янського району Києва за нез’ясованих обставин помер військовослужбовець 95-ї ОДШБр. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Як зазначається, військовий помер 17 липня у медзакладі, де проходив лікування останніх кілька тижнів. Розпочато два кримінальних провадження.

«31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.

Розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.

Боєць 95-ї ОДШБр Дарій Зіяде звинувачує у смерті військового лікарів Київської міської клінічної лікарні №4. «Нашого друга та бійця 95 ОДШБр – Вадима з позивним Фізрук, вчора (17.07.2023) не стало. Вадим від початку повномасштабного вторгнення служив добровольцем. Він був розвідником, ветераном і висококласним фахівцем з розвід-БПЛА. Але смерть застала його зовсім не на фронті, а у нашій столиці – у Києві. Вадим загинув на території Київської міської клінічної лікарні №4, Солом'янського району, де проходив лікування.

Чотири години він лежав і вмирав на вулиці і ніхто нічого не зробив щоб йому допомогти! Його побратим, безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу! І тільки тоді Вадима занесли до приміщення той самої лікарні №4, де увага – замість того щоб покласти у відділ реанімації, прив'язали його до ліжка! Через 16 годин було офіційно оголошено що Вадима застала «раптова смерть», – написав військовий у телеграм-каналі.

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Раніше повідомлялося, що працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового. Також повідомлялося, що у Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков.