ЗСУ просуваються біля Великої Новосілки: карта бойових дій (фото)

На другому місці по інтенсивноcті обміну ударами залишається Бахмут

Російські загарбники завдають інтенсивних ударів по звільненій території Херсонської області. Натомість українські захисники атакують в глиб позицій противника на основних напрямках на півдні. Про це йдеться в аналізі карти бойових дій The Economist.

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Як зазначається у зведенні, найбільші просування ЗСУ зафіксовані південніше Великої Новосілки – там як раз пожеж від вогню менше.

Пожежі, які виникли через бойові дії протягом останніх 30 днів

Триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля, Нью-Йорк Донецької області.