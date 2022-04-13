Телевізійна куховарка повчає владу щодо біженців: що пише світова преса про війну в Україні

Прю Лейт зголосилася прийняти українських біженців, але й досі нічого не отримала від уряду

Війна – до глобальної бідності. Всесвітній банк очікує рецесії у багатьох країнах

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 12 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський. Своїми спостереженнями він поділився на сторінці у Facebook.

Газети Великої Британії

«Меtro» повідомляє про так звану «останню битву» у Маріуполі, де українські сили готуються до фінального протистояння з російськими військами після того, як закінчилися продовольство та боєприпаси. У статті цитують повідомлення у Facebook, у якому дислокована у місті бригада заявила: «Для деяких із нас це смерть, а для решти – полон».

«The Financial Times» пише, що міністр фінансів України звернувся до західних партнерів із проханням про вливання десятків мільярдів доларів для покриття величезного бюджетного дефіциту, спричиненого російським вторгненням. В інтерв'ю газеті Сергій Марченко каже, що країна перебуває у «найгіршому» фінансовому стані, додаючи: «Якщо ви хочете, щоб ми продовжували вести цю війну... допоможіть нам».

Володимир Путін відправляє тисячі українців за 5500 миль від їхніх будинків, повідомляє «I». Українців вивозять із зон конфліктів у їхній країні та депортують до віддалених куточків Росії. Газета стверджує, що ознайомилася з кремлівськими документами, що наказують вивезти 100 000 людей у Сибір, Арктику та Чечню проти їхньої волі.

Телевізійна куховарка Прю Лейт написала в «The Telegraph», що зголосилася прийняти українських біженців, але й досі нічого не отримала від уряду. Вона каже, що деякі люди, які запропонували допомогу, просто здадуться. Їх слід заохочувати, каже вона, «або принаймні тримати в курсі».

Газета «The Guardian» анонсує матеріал на трьох шпальтах: «Українські війська, зображені на Донбасі (фото), в той час як Росія, похоже, готувала там штурм. Тактичний поворот Москви виник на фоні повідомлень про масове мародерство її солдат.

Преса Шотландії

Підпис під фото газети «The Scotsman»: «Чоловік проїжджає велосипедом за російським солдатом, що стоїть на сторожі у Волновасі – місті в самопроголошеній Донецькій Народній Республіці. Український президент Зеленський сказав що його країна не віддасть жодної зі своїх територій в обмін на мир».

Фото на першій шпальті «The Herald»: «Українські робітники вантажать зруйнований російській танк на платформу в Андріївці біля Києва. Андріївка була окупована російськими військами на початку україно-російської війни».

Європейські видання

Австрійська газета «Der Standard». Підпис під фото: «У Бородянці на Київщині у понеділок тривали пошуки тіл серед завалів розбомблених будинків. Надії на те, що вижили під завалами, вже не було».

Головний матеріал: «Нехаммер повідомляє про «жорстку розмову» з Путіним. Обережна реакція ЄС та України на самостійні дії канцлера»

Переговори між федеральним канцлером Карлом Нехаммером та президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок були, за словами Нехаммера, «прямими, відкритими та жорсткими». Відповідно, канцлер зажадав від Путіна припинення війни проти України, а також звернувся до військових злочинів у Бучі та інших українських містах. Він також оголосив про подальші санкції ЄС, якщо війна продовжиться.

Поїздка канцлера, про яку напередодні було оголошено за короткий термін, була швидко розкритикована як експертами в Австрії, так і опозицією та партнерами по коаліції. Повідомляється, що «зелені» були не в курсі. У понеділок ЄС та Німеччина наголосили, що поїздку Нехаммера було погоджено заздалегідь. Сольний проект канцлера був узгоджений у Брюсселі та в Україні із застереженнями. З Берліна говорили, що «вітають» усі кроки, які можуть сприяти закінченню війни».

Ще один матеріал: «Війна – до глобальної бідності. Всесвітній банк очікує рецесії у багатьох країнах».

Для України війна означає не тільки людську трагедію. За оцінкою Всесвітнього банку, валовий внутрішній продукт скорочується майже на 50% відповідно до переднього року. Для Росії Всесвітній банк очікує спад економічного виробництва на 11%. Але країни, які не беруть участь у військових діях, також страждають від останнього: Всесвітній банк передбачає рецесію в Білорусі, Таджикистані, Киргизстані та Республіці Молдові, в той час, як у Румунії, Грузії та Вірменії зростання припиниться. 40 мільйонів людей у всьому світі ризикують скотитися до крайньої бідності.

Газета «Kurier». Заголовок на фотоколажі: «Дружнього візиту немає». Підзаголовок: «75-хвилинна розмова з Путіним. Канцлер Карл Нехаммер закликав створити гуманітарні коридори в зоні бойових дій і розглянув російські військові злочини. Розмова була «відкритою і жорсткою».

Резиденція Путіна в підмосковному Ново-Огарьово: тут зустрілися президент Росії та канцлер Австрії.

Матеріал: «ЄС просуває плани замінити російський природний газ. Перші деталі вже на столі, Австрія могла б скористатися ними».

Австрійські політики на початку березня були в Об'єднаних Арабських Еміратах і Катарі, щоб шукати нових партнерів для постачання газу. Поки що з невеликим успіхом.

Інша ситуація на рівні ЄС, де вже існує конкретний розклад найшвидшого вирішення питання. Наближається поступове припинення поставок російського газу. Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон був у Відні в понеділок і представив подробиці наступних кроків.

Держави повинні ділитися. Імпорт російського газу до кінця року скоротиться на дві третини через загарбницьку війну проти України. Норвегія, Катар, Азербайджан і США мають виступити в якості нових постачальників. Також розширюються термінали рідкого газу, один з яких нещодавно запрацював у Литві. Країни, яким легше обійтися без газу, повинні віддавати його іншим. Австрія, зрештою, могла б отримати від цього користь.

Нагадаємо, один із найвпливовіших медіаконцернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Марією Овсянніковою.