Мобілізація жінок в Україні. Безугла зробила гучну заяву

Нардепка заявила, що Україна або прийде до мобілізації жінок, або буде знищена

Народна депутатка Мар’яна Безугла переконана, що Україні доведеться мобілізувати жінок і підтримала цю ідею. Про це вона написала у себе в Telegram.

«Підтримую, це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у Конституції. Мова про те, що вся молодь має проходити військовий вишкіл», – йдеться у її публікації.

Так депутатка прокоментувала заяву радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва, яка в інтерв'ю The Times зазначила, що Україна «має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком». За її словами, країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки українок доведеться мобілізувати.

«Наша Конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни, тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни», – сказала Григор'єва.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації повідомив, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Заява пролунала у відповідь на слова радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксани Григор'євої.

«Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація – фейкова», – йдеться в повідомленні. Центр нагадав, що жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно.

До слова, розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже чотири роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті – це вже довели на практиці багато чинних жінок-військових та ветеранок.