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Законопроєкт про мобілізацію ухвалено: як голосували депутати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію ухвалено: як голосували депутати
Рада прибрала із законопроєкту положення про демобілізацію
фото з відкритих джерел

«Європейська Солідарність» не надала жодного голосу 

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт ухвалено в редакції комітету з нацбезпеки.

Законопроєкт про мобілізацію ухвалено: як голосували депутати фото 1

«Усі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227)», – написав нардеп.

Як голосували нардепи:

  • «Слуга народу» – 192
  • «Європейська Солідарність» – 0
  • «Батьківщина» – 2
  • «Платформа за життя та мир» – 18
  • «Голос» – 16
  • Відновлення – 16
  • «За майбутнє» – 12
  • Довіра – 15
  • Позафракційні – 12

Перед цим Рада прибрала із законопроєкту положення про демобілізацію.

Що передбачає закон про мобілізацію

Основні положення з документа є такими:

  • Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
  • Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
  • Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.
  • Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
  • Визнані обмежено придатними мають повторно пройти ВЛК.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
  • Ті, хто отримав II-III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
  • Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
  • Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.
  • Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
  • Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні обранці.

Теги: Верховна Рада депутат мобілізація

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