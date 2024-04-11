Законопроєкт про мобілізацію ухвалено: як голосували депутати
«Європейська Солідарність» не надала жодного голосу
Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт ухвалено в редакції комітету з нацбезпеки.
«Усі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227)», – написав нардеп.
Як голосували нардепи:
- «Слуга народу» – 192
- «Європейська Солідарність» – 0
- «Батьківщина» – 2
- «Платформа за життя та мир» – 18
- «Голос» – 16
- Відновлення – 16
- «За майбутнє» – 12
- Довіра – 15
- Позафракційні – 12
Перед цим Рада прибрала із законопроєкту положення про демобілізацію.
Що передбачає закон про мобілізацію
Основні положення з документа є такими:
- Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
- Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
- Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.
- Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
- Визнані обмежено придатними мають повторно пройти ВЛК.
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
- Ті, хто отримав II-III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
- Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
- Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.
- Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
- Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).
Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні обранці.
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