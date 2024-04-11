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Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 283 народні обранці

 

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рішення підтримали 283 народні обранці.

«Все! Закон про мобілізацію прийнятий! За – 283. Ну що, провели вони цей закон, я за нього не голосував. Тому що важливо було включити демобілізацію!!! а її просто викинули звідси», – написав Гончаренко.

Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію фото 1

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

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