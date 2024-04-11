Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Рішення підтримали 283 народні обранці

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рішення підтримали 283 народні обранці.

«Все! Закон про мобілізацію прийнятий! За – 283. Ну що, провели вони цей закон, я за нього не голосував. Тому що важливо було включити демобілізацію!!! а її просто викинули звідси», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.