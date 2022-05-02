The Washington Post спрогнозував, як поставки артилерії Україні змінять війну

Очікується, що використання різних західних артилерійських знарядь прискорить тактичний перехід обох сторін до використання так званого контрбатарейного вогню

Поставки західної артилерії, що йдуть в Україну, змінять війну з Росією. Про це пише The Washington Post з посиланням на військових аналітиків і офіційних представників американської влади.

Американські та канадські гаубиці, що прямують в Україну, буксуються на причепах, а закладені Францією системи, відомі як самохідні гаубиці Cаеsar, стріляють тими ж 155-мм розривними снарядами, але з задньої частини шасі вантажівки.

Одні тільки США вже пообіцяли Зеленському близько 190 тис. артилерійських снарядів плюс 90 гаубиць для їх стрільби.

Очікується, що використання різних західних артилерійських знарядь прискорить тактичний перехід обох сторін до використання так званого контрбатарейного вогню, при якому збройні сили шукають артилерію противника, визначають її місце розташування і атакують, кажуть аналітики.

«Ваша мета – знайти ворожу артилерію, зафіксувати і знищити. У цьому суть таргетингу. Як тільки починається контрбатарейний бій, ви стріляєте і тікаєте. Ви не затримуєтеся і не дозволяєте собі стати мішенню», – сказав Джордж Флінн, тризірковий генерал морської піхоти у відставці і колишній артилерійський офіцер.

«Проблема, яку Україна та її західні союзники хотіли б нав'язати росіянам, полягає в тому, щоб у них ніколи не було впевненості в тому, що штаб, ключовий склад боєприпасів або важлива група вогневих платформ можуть бути нерухомим протягом дуже довгого часу», – сказав Скотт Бостон, колишній офіцер польової артилерії армії США, який вивчає російські збройні сили для Rand Corp.

Артилерійські підрозділи часто маскуються за допомогою камуфляжу або інших форм укриття, і для їх виявлення може знадобитися поєднання розвідки, безпілотних літаків і радарів. Саме для цього Захід надає Україні безпілотники і протибатарейні радари.

Марк Канчіан, полковник морської піхоти у відставці, який вивчає війну для Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, вважає, що Україна отримає від США реактивну артилерію залпового вогню, наприклад, високоточну високомобільну артилерійську ракетну систему M142 Himars, яка використовується армією і корпусом морської піхоти США. Така зброя запускає снаряди швидко, що корисно при стрільбі по артилерійським силам противника до того, як вони змінять місце розташування.

«М777 – прекрасний приклад того, як країни-союзники, що володіють такою можливістю, можуть об'єднатися і відреагувати на гостру потребу України, – сказала міністерша оборони Канади Аніта Ананд. – І це модель, яку ми продовжимо використовувати в майбутньому».

Нагадаємо, більше половини із запланованих для передачі українській армії американських далекобійних 155-мм гаубиць М777 вже доставлено до України.

До слова, під час нещодавньої зустрічі міністрів оборони 40 країн було домовлено що Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

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