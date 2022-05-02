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    Події в Україні

    Повітряний фронт: стало відомо, скільки авіації окупантів збито за добу

    БПЛА здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів - Повітряний фронт: стало відомо, скільки авіації окупантів збито за добу
    БПЛА здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів
    фото: служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

    Авіація РФ намагається не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил

    Протягом доби, 1 травня українські Повітряні сили збили 10 безпілотних літальних апаратів «Орлан-10» ворога. Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

    «Російський БпЛА «Орлан-10» зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил. Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів», – йдеться в повідомленні.

    Вартість одного «Орлан-10» приблизно $80-120 тис., в залежності від комплектації.

    Нагадаємо, The Times присвятив статтю «Привиду Києва».

    Про легендарного українського аса написав елітний ЗМІ Великої Британії та розповів підданими королівства історію льотчика.

    Також учора Повітряні сили розповіли про уражені цілі ворога за добу.

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    Теги: росія окупанти авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Повітряний фронт: стало відомо, скільки авіації окупантів збито за добу