Лавинна небезпека у Карпатах: рятувальники порадили, як проходити загрозливий рельєф
При перших ознаках лавинної загрози необхідно припинити рух
Двадцять чотири поради від гірських рятувальників Івано-Франківщини стосуються безпечного проходження сніжного та загрозливого лавинами рельєфу, повідомляє видання Курс.
Безпеку при проходженні сніжного та лавинонебезпечного рельєфу забезпечує дотримання таких правил:
- Доступ у лавинонебезпечний район можливий тільки під час пошуково-рятувальних робіт (ПРР).
- Забороняється починати ПРР за наявної лавинної небезпеці.
- При необхідності проходження лавинонебезпечного рельєфу необхідно обирати безпечні ділянки схилу: гребені, скельні острови, групи дерев, високий чагарник.
- Уникати кулуарів, жолобів та розташованих над ними схилів.
- Лавинонебезпечний схил варто перетинати вище лінії максимальної напруги сніжного шару. Рухатися слід виключно прокладеним шляхом, не утворюючи траншеї. Якщо на схилі немає нерівностей, які б служили опорою сніжному шарові, слід підніматися або спускатися по прямій (лінії падіння води) і перетинати схил у безпечному місці.6. Переходити небезпечне місце треба швидко, широкими кроками, намагатися не порушувати цілісність снігу між слідами для того, щоб не підрізати схил.
- Не допускати різких поворотів, стрибків і ударів лижами на лавинонебезпечних схилах.
- При подоланні лавинонебезпечних місць не допускати галасування.
- При перших ознаках лавинної загрози необхідно припинити рух.
- При пересуванні на лижах слід дотримуватися інтервалу один від одного не менше 50-70 м, на небезпечних місцях переходи робити без лиж.
- Забороняється влаштовувати бівуак біля та на лавинонебезпечних місцях.
- Перед проходженням лавинної ділянки необхідно встановити спостережний пункт на безпечному місці, з якого один із рятувальників міг би стежити за просуванням кожного рятувальника лавинною ділянкою. Завжди передбачати шлях термінового відходу рятувальника у випадку повторного сходу лавини.
- Перед ПРР на лавинонебезпечній ділянці необхідно визначити сигнали оповіщення.
- Копати траншеї при пошуку засипаних треба уздовж схилу, а не перпендикулярно йому.
- Необхідно дотримуватися абсолютної тиші, прислухатися до вказівок керівника, сигналів спостерігача. У випадку зупинки на відкритому місці не гуртуватись, не відволікатися, а спостерігати за схилами та діями тих, хто йде попереду.
- При пересуванні небезпечною ділянкою на лижах необхідно розстебнути поясний ремінь рюкзака, тримати лижні палиці тільки в обхват, капюшон куртки надягти на голову та застебнути так, щоб закрити рот і ніс.
- При сигналі спостерігача «Лавина!» негайно звільнитися від палиць, рюкзака, лиж та спробувати втриматися на поверхні снігу, пересуваючись до краю лавини.
- Круті зледенілі схили необхідно долати на «кішках«, вирубувати сходи або влаштувати поручні з вірьовок.
- Подолання покритих снігом річок необхідно починати після ретельної розвідки, зондування шляху льодорубом або лижною палицею за умови обов’язкового страхування мотузкою з надійного місця.
- При пересуванні крутим небезпечним схилом льодоруб необхідно тримати в положенні, що забезпечує самозатримання.
- Слід уникати пересування сніжними заметами, розташованими на крутих схилах.
- При тривалому перебуванні в умовах низької температури захищати відкриті частини тіла від обмороження. Постійно спостерігати за появою ознак відмороження.
- На снігу забороняється перебувати без сонцезахисних окулярів. При сильній сонячній радіації захистити відкриті ділянки тіла від опіків.
- На лавинонебезпечному схилі необхідно закріпити на собі кінець лавинного шнура. Лавинний шнур повинен бути яскравого кольору та довжиною 10-20 м.
«Бережіть себе і свої рідних. Не ходіть в гори за небезпечних умов. Слідкуйте за прогнозами. Реєструйтеся при виході на маршрут в управліннях ДСНС у відповідній області», – підкреслюють гірські рятувальники.
Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.