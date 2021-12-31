Лавинна небезпека у Карпатах: рятувальники порадили, як проходити загрозливий рельєф

При перших ознаках лавинної загрози необхідно припинити рух

Двадцять чотири поради від гірських рятувальників Івано-Франківщини стосуються безпечного проходження сніжного та загрозливого лавинами рельєфу, повідомляє видання Курс.

Безпеку при проходженні сніжного та лавинонебезпечного рельєфу забезпечує дотримання таких правил:

Доступ у лавинонебезпечний район можливий тільки під час пошуково-рятувальних робіт (ПРР).

Забороняється починати ПРР за наявної лавинної небезпеці.

При необхідності проходження лавинонебезпечного рельєфу необхідно обирати безпечні ділянки схилу: гребені, скельні острови, групи дерев, високий чагарник.

Уникати кулуарів, жолобів та розташованих над ними схилів.

Лавинонебезпечний схил варто перетинати вище лінії максимальної напруги сніжного шару. Рухатися слід виключно прокладеним шляхом, не утворюючи траншеї. Якщо на схилі немає нерівностей, які б служили опорою сніжному шарові, слід підніматися або спускатися по прямій (лінії падіння води) і перетинати схил у безпечному місці.6. Переходити небезпечне місце треба швидко, широкими кроками, намагатися не порушувати цілісність снігу між слідами для того, щоб не підрізати схил.

Не допускати різких поворотів, стрибків і ударів лижами на лавинонебезпечних схилах.

При подоланні лавинонебезпечних місць не допускати галасування.

При перших ознаках лавинної загрози необхідно припинити рух.

При пересуванні на лижах слід дотримуватися інтервалу один від одного не менше 50-70 м, на небезпечних місцях переходи робити без лиж.

Забороняється влаштовувати бівуак біля та на лавинонебезпечних місцях.

Перед проходженням лавинної ділянки необхідно встановити спостережний пункт на безпечному місці, з якого один із рятувальників міг би стежити за просуванням кожного рятувальника лавинною ділянкою. Завжди передбачати шлях термінового відходу рятувальника у випадку повторного сходу лавини.

Перед ПРР на лавинонебезпечній ділянці необхідно визначити сигнали оповіщення.

Копати траншеї при пошуку засипаних треба уздовж схилу, а не перпендикулярно йому.

Необхідно дотримуватися абсолютної тиші, прислухатися до вказівок керівника, сигналів спостерігача. У випадку зупинки на відкритому місці не гуртуватись, не відволікатися, а спостерігати за схилами та діями тих, хто йде попереду.

При пересуванні небезпечною ділянкою на лижах необхідно розстебнути поясний ремінь рюкзака, тримати лижні палиці тільки в обхват, капюшон куртки надягти на голову та застебнути так, щоб закрити рот і ніс.

При сигналі спостерігача «Лавина!» негайно звільнитися від палиць, рюкзака, лиж та спробувати втриматися на поверхні снігу, пересуваючись до краю лавини.

Круті зледенілі схили необхідно долати на «кішках«, вирубувати сходи або влаштувати поручні з вірьовок.

Подолання покритих снігом річок необхідно починати після ретельної розвідки, зондування шляху льодорубом або лижною палицею за умови обов’язкового страхування мотузкою з надійного місця.

При пересуванні крутим небезпечним схилом льодоруб необхідно тримати в положенні, що забезпечує самозатримання.

Слід уникати пересування сніжними заметами, розташованими на крутих схилах.

При тривалому перебуванні в умовах низької температури захищати відкриті частини тіла від обмороження. Постійно спостерігати за появою ознак відмороження.

На снігу забороняється перебувати без сонцезахисних окулярів. При сильній сонячній радіації захистити відкриті ділянки тіла від опіків.

На лавинонебезпечному схилі необхідно закріпити на собі кінець лавинного шнура. Лавинний шнур повинен бути яскравого кольору та довжиною 10-20 м.

«Бережіть себе і свої рідних. Не ходіть в гори за небезпечних умов. Слідкуйте за прогнозами. Реєструйтеся при виході на маршрут в управліннях ДСНС у відповідній області», – підкреслюють гірські рятувальники.

Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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