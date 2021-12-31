Негода на Запоріжжі. Рятувальники витягують автівки із заметів (фото)

Рятувальники витягли на проїжджу частини три легкових автівки

Водії стали заручниками негоди в Запорізькій області

Впродовж минулої доби 30 грудня, рятувальники ДСНС здійснили 12 виїздів для надання допомоги водіям, які стали заручниками негоди на автошляхах Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загалом, за добу співробітники Служби порятунку за допомогою спецтехніки та тросів витягли на проїзну частину автошляху 11 вантажних автомобілів та три легковики, врятувавши 15 осіб.

Від Головного управління ДСНС у Запорізькій області залучалося 12 одиниць техніки та 49 рятувальників.

Нагадаємо, 28 грудня на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.