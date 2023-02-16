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Між Росією та Австрією розгорівся дипломатичний скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Між Росією та Австрією розгорівся дипломатичний скандал
Росія помстилась Австрії за своїх дипломатів
www.slovoidilo.ua

На початку лютого Австрія вислала з країни російських дипломатів. Росія із відповіддю не забарилась, і також вислала австрійських посадовців

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що висилає чотирьох австрійських дипломатів після того, як раніше цього місяця Відень вислав чотирьох російських дипломатів. Про це сказано на сайті відомства

У заяві російського міністерства зазначено, що Австрія зробила «недружній і невиправданий крок» і нібито руйнує свою попередню позицію «як шанованої, неупередженої та нейтральної держави».

Цей крок був зроблений після того, як міністерство закордонних справ Австрії заявило, що висилає чотирьох російських дипломатів за поведінку, яка суперечить міжнародним угодам, на що часто посилаються у справах про шпигунство.

Завдяки цьому загальна кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року, зросла до дев’яти. Загалом, Відень більш неохоче, ніж багато інших західноєвропейських країн, висилав російських держслужбовців. 

Нагадаємо, раніше Австрія дійсно оголосила ще чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунстві. 

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Теги: Австрія росія шпигун Відень

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