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РФ вигадала нові «юридичні» причини окупації Криму

glavcom.ua
РФ вигадала нові «юридичні» причини окупації Криму
Колаборант Костантинов заявив, що скасування рішення 1954 року не займе багато часу
фото з відкритих джерел

Загарбники планують скасувати рішення 1954 року про перехід Криму до складу УРСР

Аби виправдати окупацію Кримського півострова, загарбники планують скасувати рішення 1954 року про перехід Криму до складу УРСР. Так, окупанти вже знайшли так звані «юридичні проблеми» в радянських документах. Про це пишуть росЗМІ.

Скасування рішення про передачу півострова ініціювала президія парламенту захопленого Криму.

Так званий голова кримського парламенту, колаборант та зрадник Володимир Костантинов заявив, що скасування рішення 1954 року не займе багато часу. Окупанти вже придумали уявні «юридичні проблеми» цьому указу.

«Процес передачі Криму УРСР у 1954 році не був юридично оформлений, допущені порушення настільки грубі та кричущі, що обґрунтування для скасування рішення не займе багато часу», – пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські військові та окупаційна влада думають над варіантами виходу з півострова.

Раніше глава української держави Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя.

До слова, український генерал Микола Маломуж назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим

Читайте також: Рефат Чубаров: Завдяки ракетам Storm Shadow у нас з’явилися інші можливості звільнення Криму

 

Теги: Крим окупація росія

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