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Міноборони запускає Офіс з підтримки змін: перша реформа торкнеться держзакупівель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони запускає Офіс з підтримки змін: перша реформа торкнеться держзакупівель
фото з відкритих джерел

В основі роботи – проєктні команди і почерговий запуск змін

При Міністерстві оборони України починає діяти дорадчий орган – Офіс з підтримки змін (ОПЗ), який має стати платформою для трансформацій в Міноборони. Його перша реформа буде націлена на сферу державних закупівель. Про це повідомила очільниця ОПЗ Юлія Марушевська у Facebook.

«В основі роботи – проєктні команди і почерговий запуск змін. Неможливо охопити все одночасно на тому високому рівні, який зараз необхідний. Тому поступово запускатимемо напрямки, із сформованим  баченням і потужними командами», – зазначила Марушевська.

За її словами, перша реформа стосуватиметься державних закупівель. Орієнтація буде на нелетальній номенклатурі (тилових закупівлях).

Команд з цієї реформи, яку очолить Арсен Жумаділов, надаватиме експертну підтримку для ефективної реалізації реформи. «Команда Арсена надаватиме експертну підтримку для ефективної реалізації реформи. Зокрема, для втілення у життя її ключового продукту – запуску профільної інституції, яка займатиметься впровадженням якісних та системних змін у сфері державних закупівель задля забезпечення безперервності, стійкості та керованості системи постачання для потреб ЗСУ», – повідомила Марушевська.

Раніше повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України і Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про наміри, що описує підтримку, яку Агенція оборонних закупівель МОУ отримає від NDMA для створення організації закупівель оборонних матеріалів. Угода розрахована на три роки.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Теги: реформа історія міністр Міноборони продукти скандал Юлія Марушевська Facebook Арсен Жумаділов

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