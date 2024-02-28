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Окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Плоске, Бударки, Варварівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Прогрес Чернігівської області; Фотовиж, Середина-Буда, Стара Гута Сумської області; Стрілеча, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Табаївка, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ та Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни та Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Васютинське та Часів Яр Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Силами оборони відбито одну атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено три спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Львове, Понятівка Херсон, Антонівка Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотирьох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та ще по одній іншій важливій цілі противника.

Нагадаємо, голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Силам оборони України бракує боєприпасів через прогалини у військовій допомозі, ініціатива на фронті не буде за Україною ще декілька місяців.

До слова, Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.

Читайте також: Бої за Куп'янський та Авдіївський напрямки: огляд ситуації на фронті
Теги: війна Генштаб військові окупанти ЗСУ

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