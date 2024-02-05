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Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Росіянка Анжела Бладцева вподобала допис з військовою символікою «Z»
фото з відкритих джерел

Російські спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу агресії РФ проти України

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила чотирьох стрибунів на батуті з російським паспортом до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Дозвіл виступати на міжнародних турнірах отримали Яна Лебедєва, Анжела Бладцева, Кирило Козлов та Данило Касимов.

Зокрема, російські спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу «Z» і російського пропагандистського гасла «Своїх не кидаємо».

Бладцева вподобала допис з військовою символікою «Z».

Нагадаємо, Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) заявила, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Олімпіаді-2024 у Парижі в цьому виді спорту.

Раніше, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

До слова, президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України. В інтерв'ю The Guardian очільник європейського футболу зізнався, що йому шкода атлетів держави-терористки, оскільки вони не можуть виступити проти війни та влади у РФ через страх опинитися у в'язниці.

Теги: війна спорт російські спортсмени спортивна гімнастика

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