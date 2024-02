Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила чотирьох стрибунів на батуті з російським паспортом до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Дозвіл виступати на міжнародних турнірах отримали Яна Лебедєва, Анжела Бладцева, Кирило Козлов та Данило Касимов.

Зокрема, російські спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу «Z» і російського пропагандистського гасла «Своїх не кидаємо».

Бладцева вподобала допис з військовою символікою «Z».

FIG has allowed 4 Russians who have supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Kozlov, Kazimov, Bladtceva, Lebedeva competed against the backdrop of the big military symbol «Z» and Russian propaganda slogan «We don’t abandon our own». pic.twitter.com/GysAJHKv2Q