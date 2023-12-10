Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв

Бригада перебуває на масштабних тренуваннях, доукомплектації та злагодженні

Третю окрему штурмову бригаду на початку грудня вивели на відновлення після виснажливих боїв під Бахмутом. Про це повідомила пресслужба бригади у коментарі «Українській правді».

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«Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні», – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що за цей час на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової звільнили понад 20 кв. км територій з 250 кв. км, які Сили оборони країни змогли відбити у ворога за час контрнаступу.

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Зараз бригада перебуває на масштабних тренуваннях, доукомплектації та злагодженні. У Третій штурмовій створюють нові підрозділи. Наразі бригада проводить рекрутингову кампанію.

Що відомо про 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований як загін ТрО 24 лютого 2022 року ветеранами «Азову», які станом на початок вторгнення перебували не в Маріуполі.

Згодом розширений до ОПСП «Азов», а потім реформований в окремий підрозділ ССО «Азов» ЗСУ. На початку 2023 року увійшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та розширений як 3-я окрема штурмова бригада.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог наступає по всій лінії фронту.

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Нагадаємо, РФ розпочала масштабну кампанію повітряних атак, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

До слова, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.