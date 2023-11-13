Третя платіжка за газ: екперт роз'яснив, за що доплачуватимуть українці

Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка виключно на договірних умовах та на платній основі здійснюватиме роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Незабаром українці отримуватимуть «третю платіжку» за газ. У ній зазначатиметься вартість утримання внутрішньобудинкових мереж, як окрема послуга. За що саме будуть сплачувати українці в новій платіжці з обслуговування газових мереж розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряють наявності вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні й внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його.

У багатоквартирних будинках один раз на шість місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише один раз на рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один раз на три роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 м.

Крім того, один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, однак не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання. А саме: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, не рідше одного разу на рік, надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка виключно на договірних умовах та на платній основі здійснюватиме роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які на це отримали відповідні дозволи.

Однак поки що тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж немає. Їх має встановити та докладно розписати НКРЕКП, але зараз усе це лише в процесі. Саме Нацкомісія займається розробкою типового договору і тарифів на таке техобслуговування.

Нагадаємо, унаслідок впровадження ринкових реформ вартість газу була розбита на дві складові: постачання газу та його розподіл. Відповідно, з 2020 року українцям почали приходити дві платіжки: за постачання газу (це власне вартість газу, яку зараз майже всі платять Нафтогазу) та за розподіл газу (за його доставку до будинків споживачів, яку здійснюють облгази).

Раніше Нафтогаз пояснив, чому плата за доставку перевищує вартість газу.