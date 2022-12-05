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Закупівля винищувачів F-35: яку суму виділяє Німеччина

Юрій Лящук
glavcom.ua
Закупівля винищувачів F-35: яку суму виділяє Німеччина
ФРН також отримає ракети класу «повітря - земля»
фото: AP

Німеччина планує поставити винищувачі у період із 2026 по 2029 рік

Німеччина направить майже $10,5 млрд на купівлю 35 американських винищувачів п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що поставити винищувачі планується у період із 2026 по 2029 рік. Гроші на їх придбання виділять зі спеціального фонду для зміцнення Збройних сил Німеччини обсягом $100 млрд.

За інформацією агентства, ФРН також отримає ракети класу «повітря - земля» та наземну інфраструктуру.

Нагадаємо, Сполучені Штати представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських Військово-морських сил.

Відзначимо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

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Теги: зброя США Німеччина літак

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