Цієї доби збройні формування РФ та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню – двох бійців поранено



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Противник обстріляв позиції підрозділів ООС із заборонених угодами калібрів

12 жовтня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, було поранено двох українських військових.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об’єднаних сил: тричі неподалік Водяного з напрямку Пікузів – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; двічі поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета та протитанкового ракетного комплексу; неподалік Широкиного з напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з напрямку Азова – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів легких поранень зазнали 2 військовослужбовці Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, 11 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.