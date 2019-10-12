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    Події в Україні

    Грузія втратила Сухумі саме під час запропонованого Росією «розведення військ», – Білецький

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    <p>Траурні заходи у Тбілісі на 25-у річницю падіння Сухумі, 2018 рік</p> - Грузія втратила Сухумі саме під час запропонованого Росією «розведення військ», – Білецький

    Траурні заходи у Тбілісі на 25-у річницю падіння Сухумі, 2018 рік

    Фото: Радіо Свобода

    Україна має власний приклад відведення військ з Широкиного - Білецький

    Лідер партії «Національний корпус»у, перший командир добровольчого батальйону»Азов» Андрій Білецький ймовірне розведення військ назвав катастрофою для країни й звернув увагу на те, що Росія вже тричі «розігрувала фокус з розведенням», захоплюючи після цього нові території.

    Про це повідомляє прес-служба «Нацкорпусу».

    «Два рази під час грузино-абхазької війни, які закінчилися загарбанням Сухумі, і один раз в Південній Осетії, де великий регіон був захоплений останнього разу у 2008 році, якраз під протекцією розведення. Кожен раз проходило приблизно 2-3 тижні після того, як формально було оголошено розведення, і загарбанням Росію нових територій Грузії», – розповів він.

    Білецький також нагадав, що Україна має і власний приклад відведення військ з Широкиного, звідки відбувся масований обстріл Маріуполя з десятками загиблих.

    Нагадаємо, Білецький намагається перехопити у Порошенка лаври «головного опонента Зеленського».

    На блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

    Націоналісти пояснили, як вони зі зброєю пробрались до Золотого.

    Як ми повідомляли, Зеленському пригадали: скільки за п’ять років було розведень військ, і як Росія ними користалася.

    Росія обстріл Грузія націоналісти розведення військ на Донбасі Андрій Білецький
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