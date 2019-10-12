Грузія втратила Сухумі саме під час запропонованого Росією «розведення військ», – Білецький



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Траурні заходи у Тбілісі на 25-у річницю падіння Сухумі, 2018 рік Фото: Радіо Свобода

Україна має власний приклад відведення військ з Широкиного - Білецький

Лідер партії «Національний корпус»у, перший командир добровольчого батальйону»Азов» Андрій Білецький ймовірне розведення військ назвав катастрофою для країни й звернув увагу на те, що Росія вже тричі «розігрувала фокус з розведенням», захоплюючи після цього нові території.

Про це повідомляє прес-служба «Нацкорпусу».

«Два рази під час грузино-абхазької війни, які закінчилися загарбанням Сухумі, і один раз в Південній Осетії, де великий регіон був захоплений останнього разу у 2008 році, якраз під протекцією розведення. Кожен раз проходило приблизно 2-3 тижні після того, як формально було оголошено розведення, і загарбанням Росію нових територій Грузії», – розповів він.

Білецький також нагадав, що Україна має і власний приклад відведення військ з Широкиного, звідки відбувся масований обстріл Маріуполя з десятками загиблих.

Нагадаємо, Білецький намагається перехопити у Порошенка лаври «головного опонента Зеленського».

На блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

Націоналісти пояснили, як вони зі зброєю пробрались до Золотого.

Як ми повідомляли, Зеленському пригадали: скільки за п’ять років було розведень військ, і як Росія ними користалася.