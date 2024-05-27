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Польські фермери виходять на нові протести через полуницю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з інших країн, з якими вони не можуть конкурувати
фото: farmer.pl

Закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 зл за кг, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 зл

Сьогодні, 27 травня, польські фермери виходять на нові протести. Цього разу їх не влаштовує зниження закупівельних цін на полуницю. Про це пише Farmer.pl.

Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.

«Сезон починається з цінами нижче собівартості. Цей рік відрізняється від інших. Спочатку заморозки й морози, потім засуха й град. Втрати урожаю величезні. Крім того, наплив товарів з України й країн поза ЄС не зупинити. Нічого не змінюється. Сільське господарство у Польщі руйнується, і ми, фермери, не згодні з цим», – написав у Facebook фермер-блогер Кшиштоф Хмєль, відомий у соцмережах як Малиновий Поляк.

Закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 зл за кг, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 зл, з врахуванням оплати праці – 6-7 зл.

Протест виробників має відбутися у місті Ополе-Любельське біля складів Kabako Gruppe Chłodnia і гуртової бази Stampol.

Раніше повідомлялося, що у Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи. Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Громадяни України, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, зараз обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві. Протестувальники вимагали залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України. Декілька десятків одиниць сільськогосподарської техніки перекрили дороги в районі міст Калушин, Закрент та Мінськ-Мазовецький. Поліцейські не робили спроб перешкоджати учасникам акції.

Теги: Польща фермер полуниця

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