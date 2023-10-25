У Бердянську в повітря злетіла автівка з окупантом

Бомба була закладена під сидіння водія «копійки»

У тимчасово окупованому Бердянську на Звпоріжжі невідомі підірвали машину російського військовослужбовця. Він загинув. Про це повідомляє Telegram-канала Baza.

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Вибух стався 23 жовтня близько 21 години біля будинку на вулиці Мічуріна. За попередніми даними, бомба була закладена під сидіння водія «копійки», на якій їздив військовий. Від одержаних травм водій помер на місці.

Порушено кримінальну справу про нібито теракт та зберігання вибухових речовин.

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Нагадаємо, нещодавно партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі.

До слова, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.