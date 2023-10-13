У Бериславі російський дрон атакував автівку з цивільними (фото)

Через численні ушкодження на місці загинула 34-річна жінка

Російські терористи обстріляли Берислав на Херсонщині. Внаслідок атаки є загибла та поранені. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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«Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

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Також постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.

Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.