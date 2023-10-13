Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку

Росіяни використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом», – написав очільник Банкової.

Єрмак зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях.

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Глава Адміністрації президента закликав не забувати, що війна продовжується, а мета ворога залишається незмінною – вбити нас усіх.

«Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила – в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян. Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом», – додав Єрмак.

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.