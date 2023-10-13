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Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку
Єрмак зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях
фото з відкритих джерел

Росіяни використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом», – написав очільник Банкової.

Єрмак зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях.

Глава Адміністрації президента закликав не забувати, що війна продовжується, а мета ворога залишається незмінною – вбити нас усіх.

«Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила – в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян. Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом», – додав Єрмак.

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.

 

Теги: Авдіївка ЗСУ війна Донеччина

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