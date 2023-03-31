У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич

З кінця грудня 2022 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти, а напередодні родичі отримали похоронку

У четвер, 30 березня, з'явилося підтвердження про те, що у боях під Бахмутом загинув військовий 46-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив музикант Юрій Хвостов.

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«З вчора ми можемо говорити про це як про факт, мавши офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна звістка «зник безвісти при виконанні бойового завдання», що надійшла нам на початку цього року, не остаточна», – йдеться в публікації.

Хто такий Євген Гулевич

Євген Гулевич – автор культурологічних, критичних та мистецтвознавчих матеріалів, був головним редактором видання «Світовий атлас вуличного мистецтва та графіті». Він також переклав з англійської роман Рея Бредбері «Something Wicked This Way Comes».

Гулевич пішов на війну добровольцем, а під час свого останнього приїзду з фронту встиг побачитися з друзями та рідними та дати кілька інтерв'ю.

«Під час війни гігантичною лавиною коїться те, що западає в пам'ять безпричинно, тобто саме собою, і разом з тим те, що вивіряє великим камертоном спільної уваги особисту, таку різну пам'ять. Навіть з одної сцени бою двоє інтенсивно пам'ятатимуть різне. Треба говорити, щоб дійти згоди. Треба не говорити, щоб почути. Пам'ять діється власновільно, незалежно від того, що ми робимо», – писав вiн.

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Нагадаємо, ще раніше у боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото).