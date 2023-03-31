Головна Країна Культура
search button user button menu button

У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич
Євген Гулевич

З кінця грудня 2022 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти, а напередодні родичі отримали похоронку

У четвер, 30 березня, з'явилося підтвердження про те, що у боях під Бахмутом загинув військовий 46-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив музикант Юрій Хвостов.

«З вчора ми можемо говорити про це як про факт, мавши офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна звістка «зник безвісти при виконанні бойового завдання», що надійшла нам на початку цього року, не остаточна», – йдеться в публікації.

Хто такий Євген Гулевич

Євген Гулевич – автор культурологічних, критичних та мистецтвознавчих матеріалів, був головним редактором видання «Світовий атлас вуличного мистецтва та графіті». Він також переклав з англійської роман Рея Бредбері «Something Wicked This Way Comes».

Гулевич пішов на війну добровольцем, а під час свого останнього приїзду з фронту встиг побачитися з друзями та рідними та дати кілька інтерв'ю.

«Під час війни гігантичною лавиною коїться те, що западає в пам'ять безпричинно, тобто саме собою, і разом з тим те, що вивіряє великим камертоном спільної уваги особисту, таку різну пам'ять. Навіть з одної сцени бою двоє інтенсивно пам'ятатимуть різне. Треба говорити, щоб дійти згоди. Треба не говорити, щоб почути. Пам'ять діється власновільно, незалежно від того, що ми робимо», – писав вiн.

Нагадаємо, ще раніше у боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото).

Теги: війна Facebook Бахмут музикант

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чекістська влада думає про Захід «у міру своєї зіпсованості»
Параноя та некомпетентність гарантують поразку режиму чекістів у війні з Україною
26 березня, 17:12
Українська армія збирає найкращих
Чому Україна перемагає попри багатократну російську перевагу
22 березня, 13:23
В ролику знялася відома акторка Дар’я Петрожицька
Крінж від зірки «Кварталу». В мережі розгорівся скандал через пісню про жінок-військових
24 березня, 11:00
EL Кравчук та Данилко дружать багато років
Зі студенських років. EL Кравчук розповів про дружбу з Андрієм Данилком
23 березня, 15:05
Конфлікт між Пригожиним і російським керівництвом загострюється
Кремль обірвав зв'язок із Пригожиним, щоб не просив зброю
10 березня, 06:38
Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW
Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW
13 березня, 06:12
Руйнування в Авдіївці внаслідок ворожих ударів
Удари дронами по двох областях та 50 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах 18 березня
18 березня, 09:47
БПЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір
Під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник (фото)
28 березня, 17:50
Генштаб назвав напрямки, де сьогодні тривають найзапекліші бої
Генштаб назвав напрямки, де сьогодні тривають найзапекліші бої
27 березня, 18:26

Культура

У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич
У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич
ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок
ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок
Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя»
Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя»
Московська церква почала виселятися з Лаври – Ткаченко
Московська церква почала виселятися з Лаври – Ткаченко
Театральний секс-символ Олексій Богданович святкує ювілей
Театральний секс-символ Олексій Богданович святкує ювілей
Український серіал «Спіймати Кайдаша» вийде на Netflix
Український серіал «Спіймати Кайдаша» вийде на Netflix

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
45K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
13K
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
9398
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9321
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США
Вчора, 23:03
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Вчора, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Вчора, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Вчора, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту