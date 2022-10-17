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У Борисполі та Білій Церкві пролунали вибухи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Борисполі та Білій Церкві пролунали вибухи (відео)
Олексій Кулеба закликав мешканців області перебувати в укриттях
фото з відкритих джерел

Російські загарбники атакували дронами-камікадзе Бориспіль та Білу Церкву

У Борисполі Київської області пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Бориспіль INFO.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців області перебувати в укриттях. 

«В області працюють сили ППО. Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил!» – написав він.

Станом на 19:52 у Борисполі було дуже шумно.

Також про вибух повідомляли мешканці Білої Церкви.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів.

До відома, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: війна Біла Церква росія Україна

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