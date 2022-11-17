Створення ракетного щита: Україна звернулась до двох країн за допомогою

Зеленський закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита

Україна закликає Британію та Канаду допомогти у створенні так званого ракетного щита, який би допоміг захиститися від російських атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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У середу, 16 листопада, за словами Зеленського, відбулася телефонна розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та лідером уряду Канади Джастіном Трюдо.

«Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору. Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку нашої держави з боку Британії та Канади у протидії російській агресії», – розповів глава держави.

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Раніше Зеленський запропонував «реанімувати» Будапештський меморандум.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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