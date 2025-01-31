У Черкасах сталася пожежа в багатоповерхівці після атаки РФ: поліція показала фото

Правоохоронці фіксують наслідки чергового російського злочину

Уночі ворог атакував Черкаси «Шахедами». Уламки ударного безпілотника пошкодили балкон в одній із багатоповерхівок та виникла пожежа. Поліція Черкаської області показала нові фото з місця влучання.

Зазначається, що поліція фіксує наслідки атаки на Черкащині. Рятувальники ліквідували загоряння, а вибухотехніки вилучили уламки БпЛА та бойову частину.

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Наслідки російської атаки на Черкаси фото: Facebook/Поліція Черкаської області

Нагадаємо, у ніч проти 31 січня російські війська атакували Черкаси ударними безпілотниками. Уламки одного з російських «Шахедів» призвели до пожежі в багатоповерхівці.

Раніше стало відомо, що російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.

До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.