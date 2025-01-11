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На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: багато постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: багато постраждалих
Правоохоронці встановлюють обставини події
фото: Нацполіція

Автомобіль Peugeot 3008 та автобус Mеrcedes-Benz зіткнулися на Львівщині

У Львівській області зіткнулись легковик з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались семеро людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що ДТП сталася 10 січня близько 19:30 на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району.

«Відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, наприкінці грудня між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано.

На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.

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Теги: ДТП Львівщина водій поліція автобус

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