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Зеленський назвав загальний внесок Німеччини в допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав загальний внесок Німеччини в допомогу Україні
Президент України зустрівся з міністром оборони Німеччини
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Німеччина перебуває у лідерах серед країн за допомогою Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення внесок Німеччини в оборону України становить 16% від усієї допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент розповів деталі візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Києва.

«Ми говорили, зокрема, про ППО, про нові системи, які потрібні для наших міст, а також фінансову підтримку. Німеччина серед лідерів у допомозі Україні, і в загальному обсязі підтримки від усіх країн Німеччина – це 16 %. Дуже серйозно. Я подякував за це і відзначив, що існує пряма залежність між рівнем підтримки й тим, що ми можемо реалізувати як на полі бою, так і в захисті життя в тилу», – наголосив український лідер.

Також сьогодні в Україну приїхала спікерка парламенту Латвії. Зокрема, політики обговорили подальшу співпрацю.

«І Німеччина, і Латвія брали участь у сьогоднішній зустрічі країн НАТО Балтійського регіону, і це ще один регіон, у якому чітко видно, що Росія вкладає ресурси саме у продовження війни, саме у створення проблем для всіх у Європі. Це стосується тіньового танкерного флоту Росії, також шпигунства за європейськими країнами та їхньою інфраструктурою на Балтиці, загроз підводній критичній інфраструктурі. Не менш небезпечні й нові загрози від дронів, які можуть бути застосовані Росією для дестабілізації роботи інфраструктурних об’єктів на континенті. Таких, як аеропорти або електростанції. Всі ми разом маємо координувати роботу заради нашого захисту, заради більшої безпеки для наших країн», – наголосив президент.

Нагадаємо, уранці, 14 січня, до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги Україні, водночас тривають перемовини щодо фінансування.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні. Так, в німецькому уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. За даними ЗМІ, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус запропонували виділити близько 3 млрд євро на озброєння для Сил оборони України.

Згодом міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро.

До слова, учасники Контактної групи з підтримки оборони України домовилися зустрітися наступного разу в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого.

Теги: Німеччина війна Володимир Зеленський президент військова допомога

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