Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard

Замовлення України профінансує Німеччина

Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Про це йдеться на сайті німецького оборонного підприємства.

Нове замовлення включає 180 тис. боєприпасів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) і було заброньоване у грудні 2024 року. Замовлення фінансується Німеччиною. Його вартість традиційно не називають, вказуючи, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони будуть вироблятися на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі. Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року.

Загалом Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних установок Gepard, які були списані Бундесвером.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

Що ввійде в новий пакет допомоги для України:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем Himars;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні.

Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.

До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).