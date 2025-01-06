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Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard
Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних установок Gepard
фото з відкритих джерел

Замовлення України профінансує Німеччина

Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Про це йдеться на сайті німецького оборонного підприємства.

Нове замовлення включає 180 тис. боєприпасів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) і було заброньоване у грудні 2024 року. Замовлення фінансується Німеччиною. Його вартість традиційно не називають, вказуючи, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони будуть вироблятися на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі. Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року.

Загалом Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних установок Gepard, які були списані Бундесвером.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

Що ввійде в новий пакет допомоги для України:

  • боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
  • боєприпаси для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для ракетних систем Himars;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
  • боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
  • запасні частини;
  • допоміжне обладнання;
  • навчання і транспорт.

Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні.

Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.

До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн). 

Теги: Німеччина боєприпаси війна військова допомога

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