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У Черкасах уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Черкасах уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку
Уламки «Шахеда» пошкодили балкон в одній із квартир
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Окупанти з ночі до ранку атакували область дронами

 

У ніч проти 31 січня російські війська атакували Черкаси ударними безпілотниками. Уламки одного з російських «Шахедів» призвели до пожежі в багатоповерхівці. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що окупанти з ночі до ранку атакували регіон дронами. За попередніми даними, сили ППО знищили над Черкащиною шість ворожих безпілотників, у більшості випадків – без наслідків.

Водночас в Черкасах уламки «Шахеда» пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки. За словами глави ОВА, з мешканцями будинку все гаразд і допомоги медиків вони не потребували.

«Надалі там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину», – каже Табурець.

Нагадаємо, російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.

До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: війна Черкаси безпілотник окупанти будинок

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