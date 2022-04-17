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    Події в Україні

    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони

    Дмитро Іванов готувався вступити до медичного коледжу, тому вирішив допомагати як парамедик - У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони
    Дмитро Іванов готувався вступити до медичного коледжу, тому вирішив допомагати як парамедик
    фото: Георгій Іванченко

    Дмитро Іванов був за крок від смерті, але допомагати військовим не припинив

    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони та був за крок до смерті. Історію Дмитра Іванова оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Дмитро готувався вступати до медичного коледжу. У перший день повномасштабного вторгнення РФ його мама та сестра почали волонтерити, хлопець же допомагав заклеювати вікна у пошкоджених будівлях, а невдовзі пішов у Тероборону парамедиком.

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    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони
    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони
    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони
    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони
    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони

    Разом із мамою та сестрою 3 березня Дмитро Іванов перебував у школі, саме у той момент в будівлю потрапив ворожий снаряд. Із 12 людей вижили лише чотири.

    Попри це, хлопець досі виконує обов’язки парамедика, і як каже, продовжить це робити й надалі.

    Нагадаємо, у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони