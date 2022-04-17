У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони
Дмитро Іванов був за крок від смерті, але допомагати військовим не припинив
У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони та був за крок до смерті. Історію Дмитра Іванова оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Дмитро готувався вступати до медичного коледжу. У перший день повномасштабного вторгнення РФ його мама та сестра почали волонтерити, хлопець же допомагав заклеювати вікна у пошкоджених будівлях, а невдовзі пішов у Тероборону парамедиком.
Разом із мамою та сестрою 3 березня Дмитро Іванов перебував у школі, саме у той момент в будівлю потрапив ворожий снаряд. Із 12 людей вижили лише чотири.
Попри це, хлопець досі виконує обов’язки парамедика, і як каже, продовжить це робити й надалі.
Нагадаємо, у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.