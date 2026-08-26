Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чернігові через атаку РФ загинула мати з чотирирічною донькою: що про них відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Чернігові через атаку РФ загинула мати з чотирирічною донькою: що про них відомо
РФ вбила Олену Білу та її доньку
фото: «Улюблений Чернігів»/Facebook

Російські війська вранці 26 серпня завдали удару по Чернігову

Унаслідок ранкової атаки на Чернігів загинула асистентка фармацевта Олена Біла та її чотирирічна донька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Улюблений Чернігів».

Зазначається, що трагедія сталася через влучання у приватний житловий будинок.

За даними пабліка, загибла Олена Біла працювала в аптеці «Бажаємо здоров'я» на проспекті Миру. Разом із нею загинула її донька Жанна. Старша 14-річна донька наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

«Колеги згадують Олену як чуйну та світлу людину, професіонала своєї справи», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вранці 26 серпня завдали удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинули 49-річна жінка та чотирирічна дівчинка, ще одну неповнолітню госпіталізували.

Ранкова атака стала вже другою для Чернігова менш ніж за добу. Напередодні ввечері російські війська також завдали удару по місту. Тоді виникли пожежі у трьох господарських будівлях. За попередньою інформацією ДСНС, травмувалися двоє дітей.

Читайте також:

Теги: Чернігів війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війни стають фатальними для російських правителів. Чи повторить Путін їхню долю?
Історія Росії показує, чим може закінчитися війна для Путіна
2 серпня, 11:45
У Самарі загорівся головний виробничий корпус ракетно-космічного центру «Прогрес»
Удар по «Прогресу»: Україна може поставити російський Starlink на довгу паузу
15 серпня, 16:56
Кінець епохи гігантів торгівлі. Чи змінять російські ракети українську торгівлю?
Кінець епохи гігантів торгівлі. Чи змінять російські ракети українську торгівлю?
6 серпня, 13:12
Зовнішній економічний фронт України: найбільш тривожна тенденція
Зовнішній економічний фронт України: найбільш тривожна тенденція
13 серпня, 20:38
Кремль готує новий «останній ривок»: чого чекати від Росії на фронті
Кремль готує новий «останній ривок»: чого чекати від Росії на фронті
10 серпня, 08:12
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
27 липня, 08:20
Логістичний центр Wildberries охопила пожежа
У Росії після атаки спалахнув один з найбільших логістичних хабів Wildberries
2 серпня, 08:40
На жаль, серед загиблих є дитина 10 років
У Чернігові дрон влучив у супермаркет: є загиблі та поранені
26 липня, 16:46
За словами Стерхової, у відомстві для оформлення компенсації вимагають пред’явити оригінал довідки про смерть, який раніше у них вилучили
«Хочете громадянської війни?». Мати ліквідованого окупанта емоційно звернулася до Путіна
Вчора, 16:31

Події в Україні

У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото)
У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото)
Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, де ЗСУ проводять наступальну операцію
Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, де ЗСУ проводять наступальну операцію
У Чернігові через атаку РФ загинула мати з чотирирічною донькою: що про них відомо
У Чернігові через атаку РФ загинула мати з чотирирічною донькою: що про них відомо
Росія модернізувала «Іскандери»: що з'ясували українські фахівці
Росія модернізувала «Іскандери»: що з'ясували українські фахівці
Російський дрон вбив двох шахтарів, які поверталися додому після зміни
Російський дрон вбив двох шахтарів, які поверталися додому після зміни
Українські фахівці показали «Комету» з російських ракет: для чого потрібен цей компонент
Українські фахівці показали «Комету» з російських ракет: для чого потрібен цей компонент

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
80K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua