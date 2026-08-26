У Чернігові через атаку РФ загинула мати з чотирирічною донькою: що про них відомо

РФ вбила Олену Білу та її доньку

Російські війська вранці 26 серпня завдали удару по Чернігову

Унаслідок ранкової атаки на Чернігів загинула асистентка фармацевта Олена Біла та її чотирирічна донька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Улюблений Чернігів».

Зазначається, що трагедія сталася через влучання у приватний житловий будинок.

За даними пабліка, загибла Олена Біла працювала в аптеці «Бажаємо здоров'я» на проспекті Миру. Разом із нею загинула її донька Жанна. Старша 14-річна донька наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

«Колеги згадують Олену як чуйну та світлу людину, професіонала своєї справи», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вранці 26 серпня завдали удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинули 49-річна жінка та чотирирічна дівчинка, ще одну неповнолітню госпіталізували.

Ранкова атака стала вже другою для Чернігова менш ніж за добу. Напередодні ввечері російські війська також завдали удару по місту. Тоді виникли пожежі у трьох господарських будівлях. За попередньою інформацією ДСНС, травмувалися двоє дітей.