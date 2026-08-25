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«Хочете громадянської війни?». Мати ліквідованого окупанта емоційно звернулася до Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Хочете громадянської війни?». Мати ліквідованого окупанта емоційно звернулася до Путіна
За словами Стерхової, у відомстві для оформлення компенсації вимагають пред’явити оригінал довідки про смерть, який раніше у них вилучили
фото: скриншот з відео

Росіянка розповіла про бюрократичні перешкоди, з якими зіткнулася родина під час отримання коштів за смерть сина

Тетяна Стерхова, мати ліквідованого окупанта Семена Стерхова, записала емоційне звернення до російського диктатора Володимира Путіна та громадськості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Жінка розповіла про бюрократичні перешкоди, з якими зіткнулася родина під час отримання коштів на поховання та транспортування тіла окупанта.

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За словами росіянки, у відомстві для оформлення компенсації вимагають пред’явити оригінал довідки про смерть, який раніше у них вилучили під час видачі свідоцтва про смерть сина. Вона зазначила, що виділених державою коштів вкрай недостатньо, а сама процедура отримання виплат перетворилася на бюрократичне знущання.

«Ви що ж, мізерні 60 тисяч. Оригінал у нас забрали, нам видали ксерокопії. Ми що, ці ксерокопії самі надрукували? Ви що, знущаєтеся з нас?», – зазначила росіянка.

Тетяна Стерхова додала: «Що робить наш уряд? Ви що, хочете громадянської війни? Скоро, схоже, ви її отримаєте. Ви вже розпалили народ, народ не хоче йти на вибори. Скільки ви ще будете знущатися з нас, матерями? Ви ще довго будете вбивати наших синів?».

До слова, у Росії набирає обертів прихована примусова мобілізація. За останні півтора місяця мешканці щонайменше 17 регіонів поскаржилися правозахисникам на насильницькі затримання та примус до підписання контрактів із Міноборони РФ.

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Теги: війна росіяни росія

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