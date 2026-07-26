У Чернігові дрон влучив у супермаркет: є загиблі та поранені

На жаль, серед загиблих є дитина 10 років

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється

Росія атакувала Чернігів безпілотниками, зафіксовано влучання у супермаркет АТБ. Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бужинський, інформує «Главком».

«На даний момент відомо про двох загиблих та трьох поранених», – зазначив Дмитро Бужинський.

На жаль, серед загиблих є дитина 10 років.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, вранці 21 липня російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. Один із них влучив у двоповерхову адміністративну будівлю, в якій розміщувалися окружна прокуратура та районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Також російські війська вранці 14 липня атакували Чернігівську область ударними безпілотниками, внаслідок чого в Ніжинському районі дрон влучив у житловий будинок, постраждали двоє жінок, а в Чернігові БпЛА впав на територію приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу, а поранених госпіталізували до медичного закладу.