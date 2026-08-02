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У Росії після атаки спалахнув один з найбільших логістичних хабів Wildberries

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Росії після атаки спалахнув один з найбільших логістичних хабів Wildberries
Логістичний центр Wildberries охопила пожежа
скриншот

Російська влада та компанія підтвердили удар

Під ранок 2 серпня українські безпілотники атакували великий логістичний комплекс компанії Wildberries у селищі Новосемейкино Самарської області РФ. Внаслідок удару на території об'єкта спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Згодом інформацію про атаку та займання підтвердили сама компанія Wildberries, а також губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Моніторингові канали опублікували відео й фотографії, зняті місцевими жителями. На кадрах видно густий стовп чорного диму, що здіймається над логістичним комплексом.

Наслідки удару в Новосемейкіно

Це вже дев'ятий склад Wildberries, який від середини липня зазнав атаки українських безпілотників. Логістичний хаб в Новосемейкино є одним із найбільших об'єктів компанії. Його площа становить близько 128 тис. кв. м, а в експлуатацію комплекс ввели у травні 2025 року.

Нагадаємо, найбільших втрат компанія Wildberries зазнала після атаки 18 липня на логістичний комплекс в Електросталі Московської області. Тоді внаслідок пожежі було знищено склад площею близько 250 тис. кв. м, а один працівник компанії загинув. 

Wildberries розпочав пошук складських приміщень у Казахстані після серії ударів українських безпілотників по логістичних об'єктах на території Росії. Маркетплейс готовий орендувати практично всі доступні логістичні об'єкти в країні.

Попри успішні удари України Wildberries не відмовився від продажу товарів для армії РФ, а лише зробив їх менш помітними на сайті. 

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Теги: Wildberries війна росія пожежа

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